Радіо Свобода Weekly: Журналісти показали елітне життя «головного слідчого» СБУ

Коли можуть запровадити посилений карантин та кому дозволять працювати?

Уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня, але до напрацювання нового рішення щодо карантину в Україні діятимуть обмеження «помаранчевої» зони.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що посилений карантин в Україні можуть запровадити на початку січня 2021 року. Він додав, що на відміну від повного локдауну, який був навесні, у січні працюватиме транспорт, готелі та гірсько-лижні курорти. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини. Натомість планують хочуть закрити кафе та ресторани, школи та садочки, спортзали та розважальні центри. Остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня.

«Ми рятуємо себе самостійно». Чому в Україні волонтери, а не МОЗ роздають кисень пацієнтам

Із різних регіонів України дедалі частіше надходять новини про брак кисню для коронавірусних пацієнтів у лікарнях. У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють вирішити проблему в найкоротші терміни. На допомогу важким пацієнтам усе частіше приходять волонтери. Більше – у репортажі.

«Ми нікому не потрібні»: чому від COVID-19 не лікують у Нехаївці на Чернігівщині? Репортаж

Іще один репортаж – тепер із Чернігівщини. У Нехаївці помер лікар від COVID-19. Люди б’ють на сполох – селяни хворіють на пневмонію, проте нікого не тестують. Районна лікарня хворих не приймає, а до найближчої – година їзди автомобілем. Що не розкажуть про пандемію коронавірусу в Кабінеті міністрів, до чого тут щоденна статистика, й чим живуть люди, коли, за їхніми словами, хворіє дві третини села? Читайте.

Як священник пішов на фронт захищати Україну – розповідь морського піхотинця

6 грудня в Україні – День Збройних сил. Від початку війни в 2014 році у протистоянні російській агресії армія України кардинально змінилася. При цьому українське військо не лише змінилося само, а й змінило долю багатьох людей, які зі зброєю в руках захищають свою державу.

Серед них – 47-річний Володимир. У нього дев’ятеро дітей. Наймолодшому – шість років. Найстарший – 4 роки воює на Донбасі. Ми зустріли чоловіка неподалік Горлівки, за кілька сотень метрів від позицій, контрольованих російськими гібридними силами. Володимир у молодості був хіпі, пізніше подався служити в церкву. З початком війни волонтерив у військовому госпіталі, спілкувався із пораненими бійцями. В якийсь час чоловік зрозумів, що може зробити більше і, одягнувши військову форму, подався на Донбас уже як військовий капелан. Незабаром сказав дружині: «Моя місія у мирному житті виконана». Й пішов служити у ЗСУ, покинувши капеланство.

Про оборонне замовлення, літаки АН-178, скандали з «Укроборонпромом»: інтерв’ю з віцепрем’єром Уруським

З чим протистоятиме українська армія російському агресору у 2021-му? Коли Україна виведе на орбіту власний супутник? Чи буде виконано державне оборонне замовлення цього року? Як виглядатиме реорганізований «Укроборонпром» і що віцепрем’єр робив в офісі бізнесмена Кауфмана? Про все це та багато іншого в ексклюзивному інтерв’ю міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, навколо відомства якого вже з'явилося багато чуток і скандалів.

Що розповіли у підрозділі ЗСУ, який зупинив диверсантів і збив безпілотник?

Бронежилети з позивними «Худий», «Мартин» та «Григор», протипіхотні міни і безпілотник російського виробництва. Це, втікаючи, залишили біля українських позицій бойовики угруповання «ДНР». Фото українські бійці показали Радіо Донбас.Реалії. Вони також кажуть, що ця спроба прориву – не перша за місяць. Як повідомляв Штаб операції об'єднаних сил, підрозділ ЗСУ відбив атаку диверсійно-розвідувальної групи на Світлодарській дузі. Що там відбулось?

Серед білоруських співробітників ОМОНу впізнали колишніх бійців «Беркуту»

Серед нинішніх білоруських ОМОНівців, які беруть участь в розгонах мирних протестів у Мінську, білоруські журналісти змогли ідентифікувати колишніх співробітників українського спецпідрозділу «Беркут». Саме «беркутівці» в 2013–2014 роках брали участь у жорстких розгонах учасників протестів на Майдані в центрі Києва. Після приходу до влади нової політичної команди багато хто з них втік від слідства. Одних помітили в окупованому Криму, інших – у Росії, і ось зараз кілька людей опинилися серед співробітників білоруських спецпідрозділів.

А тим часом Харківський окружний адміністративний суд поновив колишнього командира роти харківського підрозділу «Беркуту» Віктора Шаповалова на посаді в Міністерстві внутрішніх справ. Також ексберкутівцю мають компенсувати середній заробіток за час вимушеного простою

Київ-Будапешт: хто посилює напругу?

Обшуки СБУ в угорських організаціях та порушення кримінальної справи за виконання угорського гімну депутатами однієї з сільських громад Закарпаття. Депутати Європарламенту від Угорщини в подіях на Закарпатті вбачають «ознаки громадянської війни».

МЗС Угорщини та України обмінюються різкими заявами. Будапешт знову погрожує блокувати просування співпраці України та НАТО, в самому ж альянсі кажуть, що країни здатні самотужки вирішити двосторонню суперечку. Чи так це легко, як здається політичним неофітам? Де «червоні лінії» для Києва, між захистом прав національних меншин та інтересами держави? І чому в українсько-угорських відносинах знову криза? Аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников ↓

Елітне життя «головного слідчого» СБУ Андрія Швеця (розслідування)

Головне слідче управління – підрозділ, який, серед іншого, займається розслідуванням резонансних справав щодо смертельного поранення нападника на активіста Сергія Стерненка, щодо «слуги народу» Гео Лероса, який оприлюднив так звані «плівки Єрмака», щодо ексголови ДПС Сергія Верланова – про його ймовірне зловживання владою – та багатьох інших.

Але дізнатися, хто ця людина, яка ухвалює остаточні рішення в Головному слідчому управлінні, з відкритих джерел – неможливо. Хоча, як виявилось, дослідження його діяльності та майнового стану може вести до суспільно важливих знахідок. Хто він і чому привернув до себе увагу розслідувачів – урозслідуванні журналістів програми «Схеми».

«За цим законом Зеленський мав би працювати на громадських роботах»: у Раді розповіли, як тепер каратимуть порушників е-декларування

4 грудня Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт про покарання за неправдиве декларування. Максимальне покарання, яке цей документ передбачає за недостовірне декларування чи неподання декларації – це обмеження волі, а не ув'язнення (як це було раніше).

Однак, якщо народні депутати називають це перемогою, то антикорупційні експерти та НАЗК вважають такий закон «корупційною змовою депутатів проти країни» через те, що він не передбачає ув'язнення для порушників е-декларування (як це було раніше). Чому так? І чи посилюватиме Рада у майбутньому кримінальну відповідальність за недостовірне декларування? Про це дізнавалося Радіо Свобода.

Хто і чому вже не один рік хоче звільнення Ситника?

У 2017 році Артем Ситник заявляв про ймовірно останні дні на своїй посаді, втім, досі її обіймає. Минуло три роки, але прагнення найвищого політикуму позбутися директора Національного антикорупційного бюро лише посилилися. Хто і чому хоче його звільнення протягом усіх цих років? Пояснює наша журналістка Ольга Комарова.

«Я – не горілчаний король». Новий мер Чернівців про власний бізнес

А ми продовжуємо серію інтерв’ю з мерами міст. Роман Клічук – новообраний мер Чернівців. Рік тому він стверджував, що розчарувався у політиці та досить скептично ставився щодо президентства Володимира Зеленського. На ділі ж Клічук провів доволі яскраву передвиборчу кампанію і, несподівано для всіх, переміг на виборах міського голови. В інтерв’ю Радіо Свобода він розповів, чого бажає президенту Зеленському, що робитиме з власним бізнесом на посаді мера, як ставиться до запровадження локдауну, а також оцінив вплив проросійських сил у Чернівцях.

Далі коротко про те, що ще відбулося протягом тижня в Україні і за її межами:

В СРСР було жити дешевше? Підрахунки для тих, хто ностальгує

1 грудня 1991 року відбувся референдум щодо проголошення незалежності України. Тоді 28 мільйонів українців вирішили, що вони не хочуть більше жити в СРСР, і підтвердили Акт про незалежність.

Журналісти Радіо Свобода вирішили зробити для вас чисто «ковбасний» аналіз, не чіпаючи питання національного самовизначення і прав людини: чи правда, що радянська людина могла дозволити собі більше товарів і послуг? Для порівняння ми взяли ціни 70-х років минулого століття і сучасні ціни в містах Донбасу – і порахували, яка частина зарплати йшла і йде на кожен продукт або послугу.

Архівні фото, як відбувався референдум за незалежність України 1 грудня 1991 року – дивіться тут.

«Растреллі впізнав би своє дітище». Як реставрували Андріївську церкву?

Вже чотири роки в Андріївській церкві в Києві, за рідкими винятками, не відбувалися богослужіння. 13 грудня, на день апостола Андрія Первозванного, на чию честь і названа церква, храм вперше за довгий час знову прийматиме вірян.

Цьому передувала довга реставрація, яка почалася ще 11 років тому з укріплення пагорба, на якому стоїть церква. Радіо Свобода одним із перших побувало всередині храму і розповідає, як саме реставрували храм.

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