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Кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу руху «Редан»

Днями, за даними поліції, у Києві та Харкові підлітки збиралися для вчинення масової бійки, були повідомлення про такі «зібрання» у Львові та Житомирі. Інцидентам вдалося запобігти (фото ілюстративне)

У Нацполіції повідомили, що кіберполіцейські встановили адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Поліція не вказує назви, але молодіжний рух сумнівного походження і цілей, про який йде мова останні дні, називається «Редан».

«Ним (адміністратором – ред.) виявився 16-річний житель Дніпра. Телеграм-канал заблоковано. За словами хлопця, канал був створений для отримання заробітку від реклами, тож для популяризації ресурсу він використав назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США», – йдеться в повідомленні.

З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці, повідомили у Нацполіції.

Напередодні, за даними поліції, у Києві та Харкові підлітки збиралися для вчинення масової бійки. Їй вдалося запобігти. Також у соцмережах повідомлялося про такі «зібрання» підлітків в інших містах України, зокрема, у Львові та Житомирі. Проте офіційно поліція про це не повідомляла.

Правоохоронці вказують на можливий «російський слід» у появі такого руху в Україні.

«У Росії поширюється молодіжний рух, учасники якого організовують бійки з опонентами. Така «акція» планувалась і у столиці. Провокування масових бійок серед молоді і підлітків – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні», – вважають у поліції Києва.

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Днями повідомлялося про затримання великих груп підлітків з так званої «ПВК Редан» у низці російських міст.

Учасники нової субкультури надихаються аніме-серіалом Hunter x Hunter, у сюжеті якого є злочинна організація «Геней Редан» з павуками на емблемі. Підлітки з «ПВК Редан» фарбують волосся у чорний колір, носять символи павука та цифри 4 на одязі.

Абревіатура ПВК розшифровується як «приватна військова компанія». Це поняття у багатьох асоціюється з «ПВК Вагнера». Представники нової спільноти кажуть, що не мають стосунку до якихось військових утворень. Абревіатура ПВК до назви «Редан», за їхніми словами, додана заради жарту.

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