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Поліцейські викрили двох адміністраторів каналів руху «Редан» – планували ще одну бійку в Києві

Раніше поліція повідомляла, що у Києві підлітки збиралися для вчинення масової бійки. Їй вдалося запобігти.

Поліцейські викрили двох адміністраторів каналів субкультури «Редан», які планували організувати бійку підлітків в Дарницькому районі Києва.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соцмережі групу для прихильників субкультури, та 14-річний хлопець – адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі.

Поліцейські провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди, а канали, в яких поширювалася інформація про зустріч представників субкультури «Редан», заблоковані.

«З початку лютого це не перший випадок провокування масових бійок серед підлітків в Україні. Нова молодіжна субкультура прийшла до нас з Росії на початку цього року та направлена на використання дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в державі. Батькам варто приділяти більше уваги захопленням та інтересам дітей, аби попередити участь дитини у пропагандистських заходах», – розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.

За даними поліції, на Дарниці біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків субкультури «Редан». Поліцейські завчасно дізналися про намір проведення так званої акції, встановили неповнолітніх координаторів та попередили конфлікт.

Напередодні, за даними поліції, у Києві та Харкові підлітки збиралися для вчинення масової бійки. Їй вдалося запобігти. Також у соцмережах повідомлялося про такі «зібрання» підлітків в інших містах України, зокрема, у Львові та Житомирі. Проте офіційно поліція про це не повідомляла.

Правоохоронці вказують на можливий «російський слід» у появі такого руху в Україні.

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Днями повідомлялося про затримання великих груп підлітків з так званої «ПВК Редан» у низці російських міст.

Учасники нової субкультури надихаються аніме-серіалом Hunter x Hunter, у сюжеті якого є злочинна організація «Геней Редан» з павуками на емблемі. Підлітки з «ПВК Редан» фарбують волосся у чорний колір, носять символи павука та цифри 4 на одязі.

Абревіатура ПВК розшифровується як «приватна військова компанія». Це поняття у багатьох асоціюється з «ПВК Вагнера». Представники нової спільноти кажуть, що не мають стосунку до якихось військових утворень. Абревіатура ПВК до назви «Редан», за їхніми словами, додана заради жарту.

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