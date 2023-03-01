«Редан»: чому російська субкультура поширюється в Україні

ЛЬВІВ – Молодіжний рух ПВК «Редан» з’явився в українських містах – Харкові, Києві, Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирі. Протягом двох днів у різних регіонах України відбулося близько 30 зібрань молоді, за інформацією Нацполіції.



Нацполіція заблокувала 30 каналів і груп ПВК «Редан» в Україні.

Зародився цей рух у Росії. Спершу його метою була протидіяти цькуванню неформальних підлітків, але «Редан» переріс в агресивні масові бійки в Росії.

Чому українські підлітки почали наслідувати російську субкультуру? Наскільки масовим є цей рух в Україні?

Ще два дні тому про ПВК «Редан» у Львові мало хто знав. Однак 27 лютого підлітки поширювали інформацію, що збираються у Львові, вказували різні місця, де будуть масові бійки. Поліція призупинила дії підлітків, а також закликала мешканців повідомляти про скупчення молоді у місті.

Масової запланованої бійки не відбулось

«Інформацію, яку подавали підлітки, поліція проаналізувала , пропрацювала перехоплення. Є інформація, що десь там бились за зупинкою, погаркались між собою. Але масової запланованої бійки не відбулось. Вважаю, що цей радикальний рух був штучно запущений в Україну з Росії. Там цей рух дозволяється і давно є.

В українському суспільстві немає проблем з самовираженням молоді, ніхто нікого не утискає через вигляд. Тому розумію, що ця субкультура штучно і масово запускається, визначають координаторів, які пробують показати, що це відбувається не лише в Росії, але й Україні, до того ж під час війни з Росією. Думаю, що до того мають стосунок спецслужби Росії, щоб дестабілізувати ситуацію», – говорить Ігор Зінкевич, депутат Львівської міськради, який відстежував ситуацію у місті спільно з силовиками.

Дехто припускає, що ПВК «Редан» має відношення до ПВК «Вагнер».

ПВК, тобто приватна військова компанія. Однак ця неформальна молодіжна субкультура виникла у Росії у вересні. Її прихильники заперечують будь-який зв’язок із військовим формуванням, називають себе поціновувачами японського аніме-серіалу «Hunter x Hunter». У цьому коміксі героя звати Редан і він є ватажок злочинної групи. Чорний колір одягу, зображення павуків, цифра 4 вирізняє підлітків із натовпу.

Один із лідерів ПВК «Редан» з Красноярська (Росія) пояснює у соцмережах, що головна ідея руху «це боротьба за справедливість і свободу самовираження, що молодь хоче, щоб її не переслідували і не утискали через одяг, зачіску, щоб людей сприймали такими, як вони є, бо, в іншому випадку, буде, що буде», тобто агресивні бійки.

«Редан» виступає проти «офніків», тобто «гопників і хуліганів», які шукають привід для агресивної бійки, «скінхедів», осіб неросійської зовнішності.

Однак останні дні цей неформальний рух привернув до себе увагу в Росії масовими бійками у торгових центрах Москви, Санкт-Петербурга. Молодь із ПВК «Редан» побилась із підлітками, яким нібито не сподобався її зовнішній вигляд. Тобто, російські підлітки, так звані «офніки», почали привселюдно принижували однолітків, які не відповідають, на їхню думку, загальноприйнятим нормам зовнішнього вигляду.

Учасниками бійок у Росії були 14-17-ти річні особи, багатьох з яких російська поліція затримала. 28 лютого Держдума Росії вимагала, щоб Роскомнагляд заборонив поширення контенту, пов’язаного з «павуками».

Львів і Харків підхопили «Редан»

Прихильників «Редана» стає більше у Tik-Tok. Навіть з’явився канал у Telegram «ЧВК Україна», але є й канали антиреданів. За словами начальника управління Львівської міськради Андрія Закалюка, міська влада вивчає ситуацію у школах щодо впливу нової субкультури на підлітків.

Я впевнений, що в Україні цей рух швидко відійде

«Будь-яка річ, яка призводить до масової ненормальної поведінки і масової участі дітей, у цій ситуації підлітків, у якихось нездорових середовища, є загрозою. Важко говорити, якою є ситуація з новою субкультурою у школах міста. Працюємо з директорами, щоб зрозуміти: якщо воно є, то попередимо батьків, зробимо інформаційну кампанію з вчителями і батьками. Не можна зрозуміти, що ці львівські підлітки хочуть. Невідомо, хто призвідник. Підлітки, зазвичай, багато що наслідують. Це питання до дорослих, що ми робимо. Я б не казав, що це вина дітей. Якщо з кожним окремо поговорити і пояснити загрози і ризики, то 99% відійдуть від цього і зрозуміють. Але це підлітки і вони ризиковані. Я впевнений, що в Україні цей рух швидко відійде», – каже Андрій Закалюк.

Якщо у Львові вдалося не допустити масової бійки, то у Харкові відкрито кримінальну справу за статтею 294 (масові заворушення) і статтею 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) Кримінального Кодексу України.

Харківська поліція встановила й опитала всіх учасників масових заворушень за участю неповнолітніх у центрі міста. Щодо батьків неповнолітніх працівники ювенальної превенції склали 72 протоколи за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Слідчі дії тривають і встановлюють організаторів масового заходу.

За повідомленням начальника Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, поліцейські знайшли внутрішні чати в Telegram, через які підлітки збирались і координували свої дії 27 лютого.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на Печерську завдяки вчасному реагуванню конфлікт вдалося попередити, учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб і з’ясування обставин.

Нацполіція заблокувала канали

На сьогодні в Україні заблоковані 18 каналів і груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух, інформує Василь Богдан, керівник Управління ювенальної превенції Нацполіції.

За його словами, до управлінь і відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні. Ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками.

«Штучне поширення такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність», мовиться в офіційному повідомленні Нацполіції.

Оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів.

Чому саме російську субкультуру наслідують українські підлітки, які зблизька бачать наслідки війни Росії в Україні?

Просто є хаос, який штучно створений і контрольований

«Просто є хаос, який штучно створений і контрольований. Поліція цей рух контролює. Ці підлітки не мають якогось альтернативного середовища, шукають своє місце у світі. Тоді вони потрапляють у таку субкультуру. Такі нові субкультури це нормально для підлітків, але яка мета руху і чому це створюється, що хочуть зробити. Не думаю, що підлітки знали, що рух із Росії. Багато думають, що це просто бійка, що це самовираження, не думають про наслідки. Підлітковий вік складний», – наголосила Радіо Свобода експертка з прав дитини Христина Шабат.

Субкультура не є чимось новим для молоді. Найбільше в Україні неформальне гіпі-середовище у радянський час було у Львові. Ця субкультура орієнтувалась на демократичні цінності та Захід.

Кожне молоде покоління вар’ює по-своєму

«Кожне молоде покоління вар’ює по-своєму. Зараз нові технологічні, медійні речі, а принцип лишається той самий. Наша субкультура була протестна, проти радянської влади, тих критеріїв. Радянський Союз був тоталітарним суспільством.

Росія скочується до тоталітаризму і там серед молоді можуть бути протестні настрої. Не думаю, що вся молодь підтримує режим Путіна, можуть бути якісь там такі протестні речі, але це аж ніяк не може привести до повалення режиму», – каже Ілько Лемко, представник неформального молодіжного середовища у Львові у радянський час.

Якщо у Росії побачать, що російська субкультура набирає масового характеру, для прикладу в Україні, то російській владі буде вигідний цей рух, який вона візьме під свій контроль і маніпулюватиме підлітками, зазначають експерти. Тоді він буде небезпечним для української молоді та й українського суспільства загалом.