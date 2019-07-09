У Середземному морі за два дні врятували понад 100 біженців

Рятувальники з німецької громадської організації Sea-Eye підібрали в Середземному морі ще 44 біженця. Це вихідці з Сирії, Лівії, Пакистану, Бангладеш і Гвінеї. У числі врятованих троє дітей у віці від одного до чотирьох років.

Це вже друга група врятованих біженців за два дні, пише Deutsche Welle. Вчора біля берегів Лівії підібрали 65 нелегальних мігрантів. Рятувальники вже передали їх військово-морським силам Мальти, а пізніше їх направлять в інші країни Євросоюзу.

За останні роки в Європу з країн Африки та Близького Сходу втекли десятки тисяч людей. Багато з них загинули, намагаючись переплисти Середземне море. Деякі країни ЄС відмовляють приймати біженців. Найбільше від напливу нелегальних мігрантів постраждала Німеччина.