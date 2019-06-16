Голова МЗС Естонії: ЄС має продовжувати санкції, доки Росія не почне виконувати Мінські угоди

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу напередодні зустрічі з головами МЗС країн Євросоюзу в Люксембурзі заявив про необхідність продовжити санкції проти Росії, доки вона не піде на виконання Мінських угод. Таку заяву очільника відомства оприлюднило Міністерство закордонних справ Естонії 16 червня.

Рейнсалу звернув увагу на те, що зустріч стосуватиметься зовнішньої політики Євросоюзу. Згідно з повідомленням, протягом зустрічі він планує наголосити на необхідності євроатлантичної співпраці задля безпеки Європи та важливості солідарності в політиці щодо Росії.

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«Після окупації Криму Євросоюз став одним із найбільш важливих прибічників суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції і надалі лишаються одним із найбільш ефективних інструментів реакції на брутальне порушення міжнародного права, і ми маємо продовжувати спільно його використовувати, доки Росія не почне здійснювати кроки для втілення Мінських угод та деескалації ситуації», – наводить прес-служба естонського МЗС слова Рейнсалу.

За його словами, в цьому контексті Естонія приділяє велику увагу розбудові трансатлантичної єдності та посилення співпраці між ЄС і НАТО.

За даними МЗС Естонії, міністри закордонних справ і міністри оборони країн ЄС під час зустрічі 17 червня в Люксембурзі планують надати оцінку прогресу Глобальної стратегії ЄС, обговорити ситуації у Венесуелі, Центральній Азії та Судані, а також співпрацю Євросоюзу з країнами Чорного моря.