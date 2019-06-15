Видача паспортів Росії. У Кремля дві мети – тактична і стратегічна

(Рубрика «Точка зору»)

Російська Федерація почала видачу паспортів жителям окупованих територій Донбасу. За повідомленням російських медіа, цей процес має організований характер: влада «народних республік» збирається забезпечувати тих, хто бажає отримати паспорти сусідньої країни спеціальним транспортом. Тобто процес видачі паспортів від самого початку не повинен виглядати як виконання бажання окремих громадян. З точки зору російської пропаганди, важливо показати, що отримання паспортів – колективне прагнення «населення». А Росія і «народні республіки» допомагають цьому прагненню здійснитися.

Після підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про спрощення порядку отримання російського громадянства жителями окупованих районів Донбасу на Кремль чинився серйозний тиск. Про своє неприйняття такого рішення заявили представники багатьох західних країн, Росію навіть попередили про можливість запровадження нових санкцій в разі початку видачі паспортів і про невизнання самих цих паспортів у цивілізованому світі. Однак у Москві ніхто навіть і не подумав звернути увагу на ці застереження або хоча б відкласти процес імплементації указу. Навпаки – процесу видачі паспортів Росії намагаються надати демонстративний характер. Чому?

Тиск на Зеленського

У Кремля є дві мети – тактична і стратегічна. Тактична – це здійснити тиск на нового президента України Володимира Зеленського, продемонструвати, що українське керівництво має якомога швидше йти на «компроміси» з Москвою і почати серйозне обговорення головного для Кремля питання – визнання особливого статусу «народних республік» і збереження російського контролю над ними.

Зеленському немов би дають зрозуміти, що якщо він не поквапиться, вже за кілька місяців обговорювати буде нічого і ні з ким, замість історії з «внутрішнім конфліктом» виникне тема «захисту інтересів громадян Російської Федерації», які проживають на Донбасі. І артилерійські обстріли, і видача паспортів – елементи такого тиску, який з кожним днем буде тільки посилюватися.

Стратегічна мета

Стратегічне завдання Кремля – запуск процесу паспортизації України, в першу чергу її східних і південно-східних регіонів. Паспортизація окупованих територій – це тільки початок. Чим більше громадян України складе присягу на вірність Росії – тим краще. При цьому у нових громадян не будуть вимагати, щоб вони, як це було ще в недавньому минулому, відмовлялися від громадянства України. Ні, у Москві хотіли б створити інститут подвійної лояльності і постійною видачею російських паспортів підкреслити нікчемність українського громадянства для його власників. Крім того, критична маса «російських громадян» в українських регіонах завжди може стати приводом для захисту їхніх інтересів. За схожою схемою розвивалися події у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії. У Росії не вигадують нічого нового, а просто переносять на українську територію класичну схему окупації і фактичної анексії регіонів колишніх радянських республік.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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