Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Міноборони щодо рекрутингу у військо – інтерес до вакансій суттєво зріс

За даними Міноборони, кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі
За даними Міноборони, кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі

Міністерство оборони України повідомило перші результати співпраці з приватними компаніями щодо залучення людей до Збройних сил.

«З моменту підписання угоди між Міноборони та компанією Lobby X 10 листопада на майданчику розмістили вже більше ніж 320 військових вакансій від різних підрозділів. Кількість людей, які відгукнулися на ці вакансії, сягнула 6,5 тисяч», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі.

У відомстві зазначили, що в Україні діє можливість укладання контракту до завершення особливого періоду. Платформа з працевлаштування дозволяє військовим командирам розміщувати конкретні вакансії до власних підрозділів та відбирати собі кандидатів, а громадянам – вибрати бажану посаду і підрозділ у війську для несення служби.

«Таким чином можливо більше контролювати своє майбутнє в армії і потрапити на посаду відповідно до власного фаху й досвіду в підпорядкування підрозділу, до котрого є довіра і прихильність», – повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Щоб потрапити на службу за контрактом, необхідно обрати бажану посаду і підрозділ на онлайн-платформах, які співпрацюють з Міноборони та розміщують у себе конкретні вакансії військових підрозділів. Наразі, крім Lobby X, це також можна зробити на Work.ua.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG