Міноборони щодо рекрутингу у військо – інтерес до вакансій суттєво зріс

Міністерство оборони України повідомило перші результати співпраці з приватними компаніями щодо залучення людей до Збройних сил.

«З моменту підписання угоди між Міноборони та компанією Lobby X 10 листопада на майданчику розмістили вже більше ніж 320 військових вакансій від різних підрозділів. Кількість людей, які відгукнулися на ці вакансії, сягнула 6,5 тисяч», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі.

У відомстві зазначили, що в Україні діє можливість укладання контракту до завершення особливого періоду. Платформа з працевлаштування дозволяє військовим командирам розміщувати конкретні вакансії до власних підрозділів та відбирати собі кандидатів, а громадянам – вибрати бажану посаду і підрозділ у війську для несення служби.

«Таким чином можливо більше контролювати своє майбутнє в армії і потрапити на посаду відповідно до власного фаху й досвіду в підпорядкування підрозділу, до котрого є довіра і прихильність», – повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Щоб потрапити на службу за контрактом, необхідно обрати бажану посаду і підрозділ на онлайн-платформах, які співпрацюють з Міноборони та розміщують у себе конкретні вакансії військових підрозділів. Наразі, крім Lobby X, це також можна зробити на Work.ua.