Репарації має виплачувати Росія – Мінвет про заяву голови місії ООН щодо Донбасу

Репарації на відновлення Донбасу має виплачувати країна-агресор, однак Київ готовий нести відповідальність за українських громадян. Таким чином у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб прокоментували слова голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер про виплати «репарацій» постраждалим на Донбасі на Форумі єдності в Маріуполі.

Відповідну заяву міністерство надало у відповідь на запит Радіо Свобода. Як пояснили у пресслужбі відомства, спікери форуму не узгоджували своїх виступів із цим відомством, але виступ Богнер чула очільниця міністерства Оксана Коляда.

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У Мінветі зазначили, що не надають оцінок стороннім виступам, натомість надали роз’яснення своєї позиції щодо виплат цивільним особам, постраждалим від бойових дій на сході України.

«За міжнародним досвідом, репарації виплачує країна агресор, у нашому випадку має виплачувати Російська Федерація. Разом з тим, уряд України та Мінветеранів зокрема вважає, що Україна – країна, яка готова мати власну соціальну відповідальність за своїх громадян», – повідомляють у відомстві.

За даними міністерства, на 2020 рік вже профінансована програма компенсації за зруйноване житло для мешканців Луганської і Донецької областей на суму 40 мільйонів гривень.

«Крім того, на 2020 рік в 10 разів збільшена сума на житлові програми для осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС, які є тимчасово переміщеними особами та для внутрішньо перемішених осіб. Таким чином на програму в 2020 році передбачено 248 445 тисяч гривень (в 2019 – 25 000 тисяч гривень). Також діє та розробляється низка місцевих програм по забезпеченню житлом ВПО, які співфінансуються державним та місцевим бюджетами», – йдеться в листі міністерства.

У телефонному коментарі представниця міністерства уточнила – йдеться не про репарації, а про соціальні виплати.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини Матільда Богнер виступила під час Форуму єдності в Маріуполі 30 жовтня. Говорячи про гуманітарні проблеми Донбасу, вона зокрема згадала про виплати мешканцям, які постраждали внаслідок бойових дій. Англомовний виступ Богнер синхронно перекладався українською.

«Дуже конкретні речі повинні відбуватися. З нашої точки зору ми бачимо різні сфери, перша – це компенсація, репарація і перехідний період, який має забезпечити, щоб люди, які постраждали, які є жертвами конфлікту, отримали репарацію, щоб уряд взяв на себе відповідальність за те, щоб компенсувати чи усунути цю шкоду», – так звучав український переклад промови представниці ООН.

Водночас Богнер додала: такі виплати «не означають, що уряд бере на себе відповідальність за завдання такої шкоди».

«Ми знаємо, що 2-3 тисяч людей були вбиті, понад 7 тисяч поранені, понад 50 тисяч будівель були зруйновані або постраждали, і це величезна кількість жертв конфлікту. Але поки що немає репарацій, немає компенсацій, немає такої програми, яка б покрила абсолютно всіх цих людей. Ми бачимо, що це є дуже важливим елементом», – заявила вона.

Вживання слова «репарації» в заяві Богнер вже викликало різку реакцію міністра інфраструктури Владислава Криклія. Він назвав такі виплати «апріорі неможливими».

«Хай спочатку повертає території країна-агресор, виплачує репарації, а тоді ми будемо думати, як будемо вкладати і відновлювати територію», – сказав міністр у ефірі каналу «1+1».

Відповідно до визначення зокрема в Українській дипломатичній енциклопедії, репарації – це відшкодування, яку держава відповідно до мирної угоди або інших міжнародних документів виплачує країнам, які стали жертвами нападу з її боку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.