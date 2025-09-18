Штаб: до України повернули тіла 1000 загиблих військових

В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



У штабі додають, що найближчим часом слідчі правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Як пише російське РБК, Україна також повернула Росії 24 тіла.

У червні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл. Тепер проводяться експертизи й ідентифікація репатрійованих тіл.



