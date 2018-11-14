Вже 38 країн стали співавторами резолюції щодо Криму для комітету Генасамблеї ООН – Джеппар

Кількість країн-співавторів резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна», яку 15 листопада розгляне третій комітет Генеральної Асамблеї ООН, збільшилася до 38. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

«Вже 38 країн-співавторів резолюції щодо ситуації з правами людини в АРК і Севастополю, яку винесуть на голосування в третьому комітеті ООН, а в грудні – в Генасамблеї ООН. Завтра будемо знати остаточну кількість країн, які приєдналися до співавторства», – зазначила Джеппар.

Заступник міністра додала, що зараз у Нью-Йорку перебуває заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який «буде захищати позицію України на засіданні Комітету».

Постійне представництво України в ООН раніше повідомило, що Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН у четвер, 15 листопада, розгляне оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна».

19 грудня 2017 року Генеральна Асамблея ООН остаточно ухвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)».

В результаті голосування, 70 країн виступили «за» ухвалення документа, 26 – проти і 76 утрималися. Проти резолюції виступили Білорусь, Вірменія, Росія, Сирія, Зімбабве та інші країни.

У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!