На Філіппінах затримали журналістку, що критикувала політику президента Дутерте

29 березня відома журналістка Марія Ресса, критик президента Родріго Дутерте, була затримана після прибуття в аеропорт Маніли із закордонної поїздки. Пізніше Ресса все ж була звільнена під заставу.

«Преса в цій країні піддається нападам», – сказала Ресса журналістам після звільнення.

В останні місяці Рессі та очолюваному нею сайту Rappler влада почала закидати правопорушення із кримінальною відповідальністю. Журналісти заявили про намір перешкодити їхній професійній діяльності. Адміністрація Дутерте заперечує будь-які посягання на свободу преси.

Серед звинувачень на адресу Rappler є буцімто порушення щодо правил іноземної власності цим ЗМІ.

У лютому Рессу вже затримували через позов бізнесмена щодо наклепу, але потім журналістка була звільнена під заставу.

Сайт Rappler, серед іншого, писав про масові убивства урядом Дутерте ‎підозрюваних у наркоторгівлі, що, на думку правозахисних організацій, може бути злочином проти людства. Дутерте назвав такі повідомлення «фальшивими» і припустив причетність до цього американської розвідки.

Дутерте також різко висловлювався на адресу інших ЗМІ, що його критикували, зокрема газету Philippine Daily Inquirer і телеканал ABS-CBN.