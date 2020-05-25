Почалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО

З понеділка, 25 травня, почалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомили у Центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація триватиме до 9 червня.

Право брати участь у додатковій сесії мають ті, хто:

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Додаткова сесія ЗНО почнеться тестуванням з фізики 24 липня. Математику складатимуть 28 липня, іспанську мову – 29 липня, французьку мову – 30 липня, німецьку мову – 31 липня, англійську мову – 3 серпня, українську мову та літературу – 4 серпня, біологію – 5 серпня, історію України – 6 серпня, географію – 7 серпня. Завершуватиметься додаткова сесія ЗНО 10 серпня тестуванням з хімії.

Раніше у Міністерстві освіти і науки повідомили, що пробне ЗНО з української мови та літератури 15 червня та з інших предметів – 17 червня – проходитиме з дотриманням санітарних норм і передбачає для його учасників необхідність мати індивідуальні засоби захисту.