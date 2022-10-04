«Ворог не пройде». Поблизу Сумщини є російські новобранці, але ударних угруповань немає – ОВА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявляє, що поблизу Сумщини на території Росії перебувають російські новобранці, але ударних угруповань немає.



«На території областей Росії, що межують із Сумською областю, на відстані близько 120 км від кордону України, дійсно перебувають російські новобранці. Вони розташовуються у навчальних центрах. На який напрямок їх перекинуть – поки неясно. Чи буде це Сумщина? Не факт», – написав він у телеграмі.

Але Дмитро Живицький наголошує, що на даний момент жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення російських військ біля кордонів Сумщини немає.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію». Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.