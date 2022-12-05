«Режим гобліна»: Оксфордський словник обрав слово року 

Оксфордський словник обрав англомовним терміном 2022 року словосполучення goblin mode – про це видавництво Оксфордського університету повідомило 5 грудня.

Вислів «режим гобліна» означає «свідомо егоїстичну, ліниву, неохайну або жадібну поведінку, яка відкидає соціальні норми або очікування».

Вперше ця фраза була використана в Twitter 2009 року, проте отримала широке поширення в лютому 2022 року на фоні скасування обмежень через пандемію COVID-19.

Видавництво вважає, що словосполучення відображає стан людей, які не хочуть повертатися до звичного способу життя після довгої самоізоляції.

«Здається, воно відобразило переважні настрої людей, які відкидали ідею повернення до «нормального життя» або бунтували проти все більш недосяжних естетичних стандартів і несталого стилю життя, що транслюється в соціальних мережах», – йдеться в повідомленні.

Друге місце в рейтингу Оксфордського словника посіло слово «метавсесвіти».

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На третьому місці опинився хештег #IStandWith («я підтримую»). Частота його використання зросла після нападу Росії на Україну. Тоді користувачі соцмереж почали використовувати хештег #IStandWithUkraine у своїх записах на підтримку України.

Словом 2021 року, за версією укладачів Оксфордського словника, було слово Vax. Це коротка форма слова vaccine (вакцина) та похідних від нього, таких як вакцинація, вакцинуватися.