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Курси, які мають стати альтернативою призову, почнуть готувати «найближчим часом» – Резніков

За словами міністра оборони, дворічний термін до 2024 року має стати періодом тестування нового формату військової підготовки

Міністерство оборони почне готувати альтернативні до призовної армії курси у найближчому майбутньому. Про це на брифінгу 3 лютого заявив голова відомства Олексій Резніков.

«За нашою ідеєю, ми почнемо готувати ці альтернативні курси найближчим часом. Ми їх пропрацюємо зі Збройними силами, з Генеральним штабом, яка буде програма. Започаткуємо як альтернативу до 2024 року, щоб сьогодні юнаки, які можуть потрапити під призов, могли скористатися за власним бажанням цією програмою. І в разі проходження такого курсу підготовки вони не будуть тоді точно, гарантовано призвані до строкової служби», – сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Він додав, що дворічний термін до 2024 року має стати періодом тестування нового формату військової підготовки.

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«Якщо ми побачимо, що ця система працює, це не є примус, це є добровільно, але вистачає, скажімо, кількості охочих, і система підготовки працює – з 1 січня 2024 року маємо надію, що зможемо тоді абсолютно відмовитися від призову. Але, звісно, це буде внормовано законом», – пояснив Резніков.

Він нагадав, що указ президента Володимира Зеленського щодо підвищення обороноздатності передбачає збільшення чисельності Збройних сил до 100 тисяч людей протягом чотирьох років.

Зеленський 1 лютого підписав указ із дорученням до Кабінету міністрів розробити законопроєкт, який може передбачати відмову від призову до армії.

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