Міноборони прийняло на озброєння десяту модель FPV-дрона – Резніков

Міністерство оборони 2 серпня офіційно прийняло на озброєння 10-ту модель FPV-дрона, повідомив профільний міністр Олексій Резніков.

«Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збирають в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин», – написав Резніков у фейсбуці.

Він нагадав, що за 15 місяців Міноборони прийняло на озброєння понад 30 БПЛА різних типів.

Резніков зазначив, що «демонстративно будувати завод (з виробництва дронів – ред.) розміром зі стадіон ми не будемо, принаймні не зараз».

«Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою», – додав він.

Західна розвідка неодноразово повідомляла, що Росія з допомогою Ірану будує в країні завод з виробництва безпілотників, які армія РФ використовує для нападу на критично важливу українську інфраструктуру та виснаження протиповітряної оборони України.

У липні 2022 року було оголошено перший збір на «Армію дронів». Протягом року збори на безпілотники для України підтримували донори зі 100 країн, десятки компаній і приватних осіб. Нещодавно у Мінцифри заявили, що за рік дії проєкту «Армія дронів» вдалося придбати для ЗСУ тисячі дронів та забезпечити ними понад 200 підрозділів. Також за рік вдалося навчили 10 тисяч операторів дронів. Очікується і другий етап навчання ще 10 тисяч операторів, зокрема, для FPV-дронів, а також пілотів ударних та розвідувальних дронів літакового типу.