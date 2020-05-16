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16 травня 2020, Київ 17:07
Новини | Політика

Україна чекає допомоги Британії і США щодо порушеного Будапештського меморандуму – Резніков

Президент Росії Борис Єльцин (ліворуч), президент США Білл Клінтон (у центрі), президент України Леонід Кучма і прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор (праворуч) на церемонії підписання Україною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Будапешт, 5 грудня 1994 року

Українська влада чекає допомоги Великої Британії і США, підписи лідерів яких стоять під Будапештським меморандумом. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії заявив віцепрем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Я знаю, що Леонід Кучма (другий президент України – ред.) кілька разів піднімав його (питання анексованого Криму – ред.), але російська сторона реагує на це дуже різко аж до того, що встає з-за столу переговорів. Але я точно знаю, що в «нормандському форматі» і міністр закордонних справ України, і політичні радники піднімають цю тему, вона звучить на рівні лідерів. Дійсно, потрібно працювати для того, щоб створити такий кримський майданчик, що був би не мінським, а, наприклад, кишинівським або брюссельським – але все одно без допомоги західних партнерів нам не обійтися», – сказав Резніков.

Від нагадав, що саме Леонід Кучма підписав так званий великий договір (Договір про дружбу між Україною і Росією було підписано в 1997 році – ред.) з Росією, який «вона порушила».

«А другий документ – так званий Будапештський меморандум, в якому в обмін на відмову від ядерного статусу нам обіцяли недоторканність і захист. Росія також порушила його, а від Великої Британії і США ми не отримали очевидною допомоги і досі її чекаємо. Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму, – Франція і Китай. Цікаво, що президент Франції Франсуа Міттеран (президент Франції в 1981-1995 – ред.) при підписанні сказав тоді Леоніду Кучмі: «Юначе, вас усе одно обдурять». На жаль, так і сталося, тому ми глибоко переконані, що західні партнери повинні нам допомагати», – зазначив Рєзніков.

Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Україна отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Сам меморандум був підписаний лідерами України, США, Росії та Великої Британії.

Парі щодо повернення Криму. Хто виграє? Інтерв'ю із послом Мельником
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Парі щодо повернення Криму. Хто виграє? Інтерв'ю із послом Мельником

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