РФ стала блокувати рахунки громадян «недружніх» країн – ЗМІ

Громадяни так званих «недружніх» країн, які не мають статусу резидента в Росії, зазнають блокування коштів на російських банківських рахунках та депозитах. Заморожування зазнали навіть невеликі суми, пише РБК з посиланням на кількох клієнтів провідних російських фінансових установ.

За даними видання, проблема виникла, зокрема, у володарів «візи талантів» для висококваліфікованих фахівців, етнічних росіян, які переїхали із країн Заходу, а також іноземних громадян, які емігрували до Росії в пошуках «традиційних російських духовно-моральних цінностей».

Служби підтримки банків повідомляють іноземцям, що обмеження запроваджені через указ президента Росії Володимира Путіна від 1 червня 2026 року. Згідно з цим документом, запроваджені навесні 2022 року «контрсанкційні» заходи щодо кредиторів із «недружніх» країн тепер поширюватимуться і на їхні банківські вклади.

У березні 2022 року Путін підписав указ «Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами». У ньому встановлювався порядок виплат за кредитами, позиками, цінними паперами та іншими грошовими зобов’язаннями перед нерезидентами-кредиторами з «недружніх» держав.

«Недружня» країна – це держава чи територія, включена російською владою до спеціального переліку через дії, визнані Москвою ворожими чи обмежувальними стосовно Росії.

До російського списку «недружніх» країн входять зокрема США, Велика Британія, всі держави ЄС, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та інші. Загалом у переліку близько 50 країн.