У магазинах Білорусі з’явилися списки «недружніх» країн

Список недружніх країн зауважили покупці в магазині «Грошик» у столиці Білорусі Мінську, повідомляє видання «Наша Нива». Це пов’язане з тим, що продаж пива з цих країн буде зупинений із 1 квітня.

Окрім європейських країн, у списку є, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, Канада та США.

Пиво з «недружніх» країн, яке вже було імпортовано до Білорусі, не забиратимуть із полиць. Але продавці повинні будуть наклеїти спеціальну етикетку на пляшки, після чого пиво можна буде знову продавати.

Наступні постачання заборонені щонайменше до 2027 року.



