Росія заявила, що підняла літаки для перехоплення двох безпілотників над Чорним морем

Росія заявила у вівторок заявила, що підняла у небо два винищувачі для перехоплення двох безпілотників над Чорним морем.

«Для запобігання можливому порушенню державного кордону Росії та протидії БПЛА, які ведуть радіоелектронну розвідку, було піднято винищувачі чергових сил ППО», – повідомило Міноборони РФ, додавши, що йдеться про безпілотники MQ-9 Reaper і Bayraktar TB2, які проводили «повітряну розвідку Кримського півострова».

У російському відомстві заявили, що «у результаті маневру БПЛА змінили напрямок польоту та залишили райони ведення аеророзвідки».

Раніше Міністерство оборони Росії повідомляло, що російські військові заглушили два безпілотника над Чорним морем у ніч на вівторок.

Українська сторона ці повідомлення не коментувала.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.