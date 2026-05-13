У прифронтовій області РФ із рейок зійшла електричка

У прифронтовій Бєлгородській області Росії 13 травня зійшов із рейок приміський електропоїзд. Це сталося в Яковлівському окрузі на північ від Бєлгорода. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков написав, що машиніст електрички, яка слідувала за маршрутом Розумне – Томарівка, екстрено загальмував через «відсутність близько двох метрів залізничного полотна, яке могло бути спричинене детонацією вибухового пристрою».

Згодом Гладков відредагував пост, прибравши з нього згадування про можливість детонації вибухового пристрою.

Стверджується, що з рейок зійшла половина вагона. Одна пасажирка зазнала травм. Загалом в електричці було близько 15 людей. Повідомляється, що на місці працюють у тому числі і сапери, інші подробиці поки що не оприлюднені.

Після початку російського вторгнення в Україну сталося кілька випадків підриву залізничного полотна у прикордонних регіонах Росії або сходження поїздів із рейок із невстановлених причин. Востаннє кілька таких випадків фіксувалося наприкінці травня – на початку червня 2025 року. У Брянській області тоді, як стверджується, внаслідок підриву автомобільного мосту, який звалився на пасажирський поїзд, загинули 7 людей. Повідомлялося також про підриви полотна в Курській, Брянській, Воронезькій та Бєлгородській областях у період із 1 до 6 червня 2025 року. Російська влада кваліфікувала ці події як теракти і звинувачувала в них Україну.