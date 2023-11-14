РФ: у Якутії військком вимагає відправляти в Україну по 500 жителів регіону на тиждень

Військовий комісар Якутії Олександр Авдонін заявив про необхідність до кінця 2023 року відправляти на війну в Україну по 500 жителів регіону щотижня, повідомляє фонд «Вільна Якутія».

Зокрема, під час закритого засідання уряду Якутії Авдонін повідомив, що для виконання плану мобілізації на цей рік до кінця грудня Якутія має відправляти на фронт не менш як 15 осіб від кожного з 36 муніципальних утворень республіки.

За словами Авдоніна, за даними на вересень число добровольців у Якутії було найменшим серед регіонів Далекосхідного федерального округу РФ. План щодо набору добровольців до російської армії виконаний на третину, заявив він. Авдонін сказав про Аланський улус, у якому до кінця року мають набрати 176 добровольців, а поки що знайшли лише 36. Військком також повідомив про великий недобір добровольців у Якутську.

«Працюватимемо, горбатитимемося, людей відправлятимемо. Тому що ніщо не закінчилося. Начебто кажуть там контрнаступи всі ці зупинилися, начебто там простіше на фронті стало, та ні чорта не простіше. Хлопці в окопах гинуть щодня», – заявив Авдонін.

Раніше видання «Важные истории» писало, що апарат представника президента РФ у Центральному федеральному окрузі призначив регіональним органам влади план з вербування на війну проти України. Забезпечувати необхідну кількість новобранців пропонується за рахунок мігрантів, банкрутів, боржників, безробітних та представників інших уразливих соціальних верств суспільства, які отримали паспорт Росії.

21 вересня 2022 року Володимир Путін оголосив так звану «часткову мобілізацію». Російський лідер повідомив, що призиватимуть тих, хто перебуває в запасі, насамперед тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ і має військово-облікові спеціальності. Після цього міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що до армії потрібно призвати 300 тисяч осіб.