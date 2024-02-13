У РФ чиновник звинуватив Канта в причетності до війни в Україні. У Калінінграді жителі вийшли на протест

У Калінінграді, колишньому німецькому Кеніґсберґу, відбулися одиночні пікети на захист філософа Іммануїла Канта, якого губернатор області звинуватив на початку війни в Україні.

Містяни вийшли до памʼятника дослідникам космосу з плакатом та 3D-хештегами «Кант – наш! Ні ксенофобії та вандалізму». Активісти написали, що якщо тепер розпочнуться репресії проти пікетувальників, то «суспільство нашого краю має вимагати відставки Алиханова всіма можливими способами».

Минулого тижня губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, виступаючи на з'їзді політологів, звинуватив Канта в початку війни в Україні (і Першої світової війни також).

«Кант, який народився тут, має майже пряме відношення до глобального хаосу, глобального перебудови, з якими ми зараз стикаємося. Більше того, він має пряме відношення до військового конфлікту в Україні», – сказав Алиханов.

Кант народився, працював і помер у Кеніґсберґу. 1945 року місто передали СРСР, а 1946 року перейменували на Калінінград.