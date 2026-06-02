У РФ громадянина Бельгії й Росії засудили до 16 років колонії за переказ грошей колишній дівчині в Україну

У Росії Псковський обласний суд засудив громадянина Бельгії і РФ Михайла Лощиніна, який поїхав відвідати хворого батька до Санкт-Петербурга і був заарештований після перетину кордону, до 16 років колонії за звинуваченням у держзраді. Про це повідомляє російське видання Astra із посиланням на сестру засудженого. Це підтверджує й видання «Вот Так».

Проєкт Радіо Свобода Север.Реалии раніше розповідав історію 48-річного Лощиніна, який 1 липня 2025 року перетнув на мотоциклі російський кордон через пункт пропуску «Убилинка» у Псковській області й майже одразу був затриманий ФСБ.

Приводом стали виявлені в його телефоні контакти і листування з колишньою дівчиною з України, а також переказ їй грошей. Лощинін після затримання провів близько місяця де-факто під арештом у готелі в Питалово, після чого його звинуватили в держзраді і відправили спочатку до СІЗО в Бєлгородській області, а потім до СІЗО у Пскові.

За даними Astra, вирок оголосили 2 червня на закритому засіданні. Лощиніна визнали винним у «фінансуванні представників іноземної держави, визнаної противником Російської Федерації».

У грудні 2025 року родина Лощиніна повідомила про тортури і жорстоке поводження в Старому Осколі: вилучення окулярів, побиття і тривалу ізоляцію.

У листах із СІЗО Лощинін докладно розповідав про умови утримання, а також про тортури. За словами Лощиніна, його регулярно били, катували електрошокером і чинили на нього постійний психологічний тиск.

«Я втратив найкращу роботу в житті, втратив усі гроші й інвестиції, квартиру... Так, я шкодую, що поїхав», – писав він журналістам. Бельгійських дипломатів до нього не допустили.

Лощинін переїхав на до ЄС 1999 року, згодом він отримав громадянство Бельгії, а останні роки жив у Німеччині. Він працював у IT-сфері, був залучений до культурної діяльності російськомовної діаспори, зокрема брав участь у театральних і музичних проєктах.