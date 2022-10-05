Росія у відповідь висилає тимчасову повірену у справах Литви

Росія вислала тимчасову повірену у справах Литви та призупинила діяльність культурного центру при посольстві Литви в Москві.
У заяві Міністерства закордонних справ у Москві від 5 жовтня сказано, що Віргінію Умбрасене визнали персоною нон ґрата та наказали їй покинути Росію протягом п’яти днів.
Указ був виданий через два дні після того, як Литва оголосила тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя персоною нон ґрата через його дії, які литовська влада назвала «несумісними» з його дипломатичним статусом і такими, що втручаються у внутрішні справи Литви.
Міністерство закордонних справ Литви також висловило рішучий протест проти рішення Росії незаконно анексувати українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку, частини яких були частково окуповані російськими військами.
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