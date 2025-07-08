У РФ призначили наступника міністра Старовойта, який вчинив самогубство

Депутати Державної думи РФ 8 липня схвалили призначення Андрія Нікітіна на посаду міністра транспорту Росії. За його кандидатуру проголосували всі 408 парламентаріїв, які були присутні в залі засідань.

Виступаючи в парламенті, Нікітін назвав одним із пріоритетних напрямків роботи розв’язання проблем із колапсом у російських аеропортах, що виникає на тлі атак українських безпілотників.

Андрій Нікітін з 2017-го до 2025 року обіймав посаду губернатора Новгородської області. У лютому 2025 року його призначили заступником міністра транспорту РФ.

7 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив міністра транспорту Романа Старовойта і призначив Андрія Нікітіна тимчасовим виконувачем обов’язків міністра. Після цього прем’єр-міністр РФ представив кандидатуру Нікітіна на затвердження Держдумою.

Невдовзі після звільнення Старовойта стало відомо, що чиновника знайшли мертвим у Підмосков’ї. Згідно з основною версією, він наклав на себе руки.