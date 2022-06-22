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У російському Новошахтинську палав нафтопереробний завод

У МНС Росії заявили, що причини пожежі уточнюються, проте, за даними телеграм-каналу «Сота», пожежа почалася через удар безпілотника. Фото ілюстративне

У Росії вранці на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області сталася пожежа, її вже загасили, повідомило російське МНС.

За даними відомства, пожежа почалася близько 9-ї ранку і за годину була локалізована. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

У МНС заявили, що причини пожежі уточнюються, проте, за даними телеграм-каналу «Сота», пожежа почалася через удар безпілотника. Цей телеграм канал оприлюднив відео нібито удару по заводу. Достовірність цього відео наразі перевірити неможливо.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику.

Новошахтинський завод розташований за 10 кілометрів від кордону з Україною.

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