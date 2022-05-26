«Мінус крилата ракета» – стало відомо про знищення російської цілі над Буковиною

Голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук повідомив, що в четвер над регіоном літак-винищувач ВПС ЗСУ збив «ворожу ціль».

«Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю», – повідомив Осачук у Telegram.

Командування Повітряних сил ЗСУ, уточнило, що російську крилату ракету було збито у четвер близько 22:30.

26 травня Угруповання Об’єднаних сил повідомило, що українські військові на Донбасі знищили російський танк, 5 артилерійських систем, 5 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів, а також збили російський багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотник «Орлан-10».