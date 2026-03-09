У РФ встановили рекорд за числом охочих пройти альтернативну службу – ЗМІ

Станом на кінець 2025 року в Росії проходили альтернативну цивільну службу 3212 осіб, пише видання «Верстка» з посиланням на дані російської Федеральної служби з праці та зайнятості. Це максимальний показник щонайменше за останні 14 років, зазначає видання.

Порівняно з кінцем 2024 року число тих, хто проходить альтернативну службу в Росії, зросло на 773 (на 32%).

Після початку повномасштабної війни Росії з Україною кількість росіян, які домоглися проходження альтернативної служби, зросла майже втричі – з 1140 до 3212.

Альтернативна цивільна служба – це робота «на користь суспільства та держави», яку людина виконує замість військової служби за призовом. Вона гарантована російською конституцією тим людям, чиї переконання чи віросповідання несумісні з військовою службою. Також на неї мають право деякі представники корінних нечисленних народів. Військкомати часто відмовляють призовникам від проходження такої служби з формальних причин.