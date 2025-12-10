Рада федерації РФ схвалила, що призовники весь рік мають повідомляти про переїзд

Верхня палата російського парламенту, Рада федерації, схвалила 10 грудня ухвалений 9 грудня Держдумою в другому і третьому, остаточному, читанні законопроєкт, який зобов’язує громадян призовного віку повідомляти до військкомату про свій переїзд протягом усього року.

Документ вносить коригування до статті Кодексу про адміністративні правопорушення – про відповідальність за неповідомлення про виїзд терміном більш як три місяці з місця проживання або місця перебування. Повідомляти до військкомату треба буде без прив’язки до періоду проведення призову.

Відповідальність пропонується залишити такою ж, як у чинному законодавстві. Воно передбачає адміністративні штрафи від 10 тисяч до 20 тисяч рублів.

Авторами законодавчих змін стали голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов та два його заступники Андрій Красов та Юрій Швиткін.

Ініціатива пов’язана з законом про проведення військового призову в Росії впродовж усього року. Згідно з цим законом, з 1 січня 2026 року призов відбуватиметься протягом усього календарного року – з 1 січня до 31 грудня. Це дозволить військкоматам постійно вручати повістки, проводити медкомісії та засідання призовних комісій.



