Призовники в РФ упродовж усього року зобов’язані повідомляти до військкомату про зміну місця проживання – Держдума

Державна дума Росії 9 грудня схвалила в другому і третьому, остаточному, читанні законопроєкт, який зобов’язує громадян призовного віку повідомляти до військкомату про свій переїзд протягом усього року.

Документ вносить коригування до статті Адміністративного кодексу про відповідальність за неповідомлення про виїзд терміном більш як три місяці з місця проживання або місця перебування. Повідомляти до військкомату треба буде без прив’язки до періоду проведення призову.

Відповідальність пропонується залишити такою ж, як у чинному законодавстві. Воно передбачає адміністративні штрафи від 10 тисяч до 20 тисяч рублів.

Авторами поправки стали голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов та два його заступники Андрій Красов та Юрій Швиткін.

Ініціатива пов’язана з законом про проведення військового призову в Росії впродовж усього року. Згідно з цим законом, з 1 січня 2026 року призов відбуватиметься протягом усього календарного року – з 1 січня до 31 грудня. Це дозволить військкоматам постійно вручати повістки, проводити медкомісії та засідання призовних комісій.



