Держдума РФ ухвалила закон про залучення резервістів на службу в мирний час

Державна дума Росії 28 жовтня одразу в трьох читаннях ухвалила закон, який дозволяє залучати резервістів до виконання завдань у мирний час.

Мобілізаційний резерв збройних сил РФ складається з тих, хто добровільно уклав договір про перебування у резерві. Згідно з чинним законодавством, резервістів можуть викликати на збори щороку. Однак залучати до виконання бойових завдань їх можуть лише в період мобілізації або у воєнний час.

Ухвалений закон, розроблений міністерством оборони, дозволяє направляти резервістів на додаткові («спеціальні») збори «для забезпечення захисту критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення». Згідно з пояснювальною запискою, схвалені Держдумою зміни передбачають можливість використання резервістів у мирний час.

З початкової версії документа, схваленого урядовою комісією 13 жовтня, виключили положення про можливість залучення резервістів під час використання збройних сил за кордоном та контртерористичних операцій.

Законопроєкт внесли до Держдуми 23 жовтня.

Заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Збройних сил РФ Володимир Цимлянський зазначав, що документ не стосується всіх громадян, не передбачає їхній призов на військову службу, а також направлення до «зони СВО» (так у Росії називають лінію фронту у війні з Україною) або за межі території країни.

За його словами, резервістів надсилатимуть на спеціальні збори для захисту об’єктів життєзабезпечення, зокрема об’єктів енергетики, транспорту, нафтопереробних заводів та іншої інфраструктури.

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу говорив, що президент РФ Володимир Путін підтримав пропозиції щодо створення добровольчих формувань для посилення захисту особливо небезпечних об’єктів.