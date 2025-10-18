ISW: Кремль знижує виплати добровольцям, щоб централізувати контроль над резервістами

Російська влада знижує фінансові стимули для солдатів-добровольців, зазначає Інститут дослідження війни в звіті від 17 жовтня.

ISW припускає, що зниження є частиною зусиль Кремля із реструктуризації роботи з генерування військ і централізації контролю над завербованими в спробі підтримати продовження війни в Україні.

Інститут, зокрема, посилається на дані українського Центру протидії корупції, за якими регіональна російська влада зменшує або скасовує одноразові виплати премій для новобранців військової служби за контрактом. Також російське видання «Фонтанка» 16 жовтня оприлюднило дані, що Санкт-Петербург скасував уже обіцяні одноразові виплати добровольцям, а військовослужбовці БАРСу (бойового резерву російської армії) повідомляли про проблеми з отриманням своїх призовних виплат.

«Кремль, ймовірно, координує цю міжрегіональну політику і, схоже, усвідомив, що його система фінансового стимулювання та децентралізована кампанія зі створення військ, яка діє з 2022 року, є нестійкою та неефективною для створення достатньої кількості людських ресурсів для військових зусиль в Україні. Зараз Кремль, схоже, дестимулює службу в БАРС, ймовірно, намагаючись централізувати контроль над БАРС та сформувати новий активний резерв, контрольований Міністерством оборони», – вважають аналітики.

Інститут нагадує, що наприкінці 2021 року Москва планувала, щоб БАРС функціонував як активний бойовий резерв Росії, набираючи добровольців-резервістів на трирічну контрактну службу та підтримуючи їхню мобілізаційну готовність, зберігаючи при цьому цивільні робочі місця, подібно до резервів США.

«Однак Кремль відправив підрозділи БАРС на поле бою в Україні як нерегулярні формування, часто під керівництвом російських бізнесменів та чиновників, на початку та протягом усього повномасштабного вторгнення, оскільки спочатку не оголосив мобілізацію взимку 2022 року», – йдеться в зведенні.

Інститут вважає останні зменшення фінансового заохочення для російських добровольців частиною зусиль Кремля поступово мобілізувати членів російського активного резерву на поступовій основі. Раніше в дослідницькому центрі припускали, що Росія може почати мобілізувати членів активного резерву для підтримки своїх бойових операцій в Україні, але навряд чи наразі буде проводити масштабну примусову мобілізацію резерву для різкого збільшення чисельності особового складу:

«Кремль традиційно покладався на фінансові стимули та бонуси за вступ на службу, щоб залучити добровольців до бойових дій в Україні та уникнути масової обов’язкової мобілізації. Рішення регіональних урядів зменшити або скасувати ці фінансові стимули свідчить про те, що Кремль може відходити від цієї стратегії. Наявна російська система «плати за участь» для набору новобранців, ймовірно, дає зменшення віддачі, що може змусити Кремль застосувати альтернативний підхід, використовуючи поступову обов’язкову мобілізацію резервістів для підтримки своїх сил в умовах постійно високого рівня втрат в Україні».

13 жовтня російська урядова комісія із законопроєктної діяльності схвалила пропоновані Міністерством оборони Росії зміни до законодавства. Автори законопроєкту пропонують внести поправки до закону «Про оборону» і встановити, що «для виконання окремих завдань у сфері оборони» при виникненні збройних конфліктів, при проведенні контртерористичних операцій і при використанні збройних сил за межами Росії можуть залучатися громадяни РФ, які перебувають у мобілізаційному людському резерві російської армії.

Рішення про їх призов на спеціальні збори ухвалюватиме президент РФ.



