Генштаб ЗСУ: армія РФ втратила близько 1 150 військових за добу

Російська армія втратила близько 1 150 військових протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 жовтня.

Командування оцінює загальні втрати військ РФ у близько 1 129 180 людей особового складу.

Також, за даними штабу, російська армія втратила:

11 267 танків (+1 за добу)

23 396 бойових броньованих машин (+2)

33 789 артилерійських систем (+41)

1 522 реактивні системи залпового вогню (+2)

1 228 засобів протиповітряної оборони

428 літаків (+1)

346 гелікоптерів

71 523 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+498)

3 864 крилаті ракети

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

64 672 автомобілів і автоцистерн (+131)

3 980 одиниць спеціальної техніки (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



