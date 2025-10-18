Генштаб ЗСУ: армія РФ втратила близько 1 150 військових за добу

Російська армія втратила близько 1 150 військових протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 жовтня.
Командування оцінює загальні втрати військ РФ у близько 1 129 180 людей особового складу.
Також, за даними штабу, російська армія втратила:
- 11 267 танків (+1 за добу)
- 23 396 бойових броньованих машин (+2)
- 33 789 артилерійських систем (+41)
- 1 522 реактивні системи залпового вогню (+2)
- 1 228 засобів протиповітряної оборони
- 428 літаків (+1)
- 346 гелікоптерів
- 71 523 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+498)
- 3 864 крилаті ракети
- 28 кораблів і катерів
- 1 підводний човен
- 64 672 автомобілів і автоцистерн (+131)
- 3 980 одиниць спеціальної техніки (+2)
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
Читайте також: У Генштабі повідомили про «певні успіхи» у відновленні контролю над територією в Запорізькій області
1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
Форум