Держдума РФ ухвалила закон про безперервний призов до армії

Державна дума Росії на засіданні 28 жовтня ухвалила закон про цілорічний призов до армії. Замість сезонних призовних кампаній призов стане безперервним. Але відправлятимуть до місця служби, як і раніше, двічі на рік.

Документ передбачає докорінну перебудову системи призову, зазначає видання «Верстка». Цілорічно працюватимуть призовні комісії, відбуватимуться медичні огляди та психологічний відбір.

Автори законопроєкту пояснювали ініціативу бажанням підвищити якість призову. Правозахисники вважають, що влада хоче створити постійно активну інфраструктуру для поповнення армії.

Призовникам буде складніше не потрапити під призов, зазначає «Верстка». Вони не зможуть затягувати терміни виконання процедур і впродовж усього року ризикуватимуть бути затриманими поліцією.