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На кордоні з Україною Росія розгорнула С-300В4 – Генштаб ЗСУ

Зенітно-ракетну систему С-300В російські війська розгорнули в Брянській області. Фото ілюстративне

У Брянській області російські війська розгорнули до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4 – зенітну ракетну систему протиповітряної оборони. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

«На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4», – йдеться у повідомленні.

Російська Брянська область межує з Сумською та Чернігівською областями.

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