РФ спростила медкомісію для охочих служити за контрактом

Уряд Росії запровадив спрощений порядок медичного огляду для охочих служити в армії за контрактом, повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на постанову, текст якої є в розпорядженні редакції.

Замість двоетапного медогляду буде залишено лише один етап. Якщо раніше охочі укласти контракт спочатку проходили військово-лікарську комісію у військкоматі за місцем проживання, а потім остаточне обстеження у військкоматі регіонального рівня, то тепер буде достатньо лише першої частини. За направленням місцевих військкоматів чи пунктів відбору майбутні контрактники проходитимуть комісію в державних медустановах. Рішення про придатність лікарі військкоматів ухвалюватимуть упродовж пʼяти днів із моменту отримання документів.

Постанова має спростити та прискорити процес прийому добровольців на контрактну службу.

У грудні 2023 року міністерство оборони Росії виступало з пропозицією послабити обмеження щодо здоровʼя для проходження як строкової, так і контрактної військової служби. У документі, опублікованому на порталі нормативно-правових актів, не вказувалися конкретні заходи, але пропонувалося внести зміни до Положення про військово-лікарську експертизу, в якому наведено критерії, що визначають категорії придатності призовника або контрактника. Член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявляв, що список захворювань, із якими не беруть на службу, скоротять.

Раніше, в листопаді, міноборони підготувало наказ, який передбачав скорочення термінів повернення військових на фронт після поранення та лікування.

Самі військовослужбовці та правозахисні організації багато разів повідомляли, що медкомісії практикують завищення категорій придатності військовослужбовцям, попри поранення та хвороби. Російські військові, які зазнали поранень під час бойових дій в Україні, скаржилися, що їх відправляють назад у військові частини недолікованими, а для отримання потрібних довідок та виплат їм доводиться звертатися до суду.