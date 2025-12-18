У РФ журналістку Зуєву засудили за «виправдання тероризму» – через публікацію про операцію «Павутина»

Другий Східний окружний військовий суд заочно засудив журналістку Анну Зуєву до шести років колонії загального режиму за звинуваченням у виправданні тероризму та ухиленні від виконання обов'язків «іноземного агента», повідомила пресслужба суду 18 грудня.

Статтю про виправдання тероризму Зуєвій інкримінували за те, що вона опублікувала на своїх ютуб- і телеграм-каналах «відеозапис одного з проукраїнських каналів» про удар безпілотників по летовищу в Іркутській області на початку червня 2025 року, до якого вона додала схвальні коментарі.

Звинувачення в ухиленні від виконання обов’язків «іноземного агента» були висунуті за публікацію на своїх каналах матеріалів без плашки «іноземного агента» з квітня до червня 2025 року.

Анна Зуєва працювала на державному телебаченні російського регіону Бурятія. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона виступила проти війни та працювала у фонді «Вільна Бурятія». 2023 року журналістка залишила Росію. Міністерство юстиції визнало її «іноземним агентом», а Росфінмоніторинг вніс журналістку до реєстру «екстремістів і терористів».