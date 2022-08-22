Російські сили навряд досягнуть «значних територіальних успіхів» в Україні у найближчі місяці – ISW

Російські сили навряд досягнуть «значних територіальних успіхів» в Україні у найближчі місяці, вважають експерти американського Інституту дослідження війни (ISW).



«Російські наступальні операції на сході України, ймовірно, вичерпали обмежений імпульс, який вони набрали наприкінці липня, і, ймовірно, досягають кульмінації. Російські військові продемонстрували постійну неспроможність перетворити невеликі тактичні успіхи в оперативні успіхи, недолік, який, ймовірно, перешкодить Росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, якщо не станеться серйозних змін на полі бою», – йдеться у повідомленні.

У ISW зауважують, що російські війська не досягли значних територіальних здобутків навколо Бахмута чи Авдіївки після їх просування через Новолуганське, шахту Бутівка та кілька невеликих населених пунктів поблизу цих районів.

Експерти інституту вважають, що неспроможність російських військ скористатися попередніми досягненнями навколо Бахмута та Авдіївки є прикладом російської «неспроможності перетворити тактичні досягнення в оперативні успіхи».



Російські сили, ймовірно, залишаться не в змозі виділити достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, зауважують у ISW.



«Російським військам також потрібно буде сформувати та задіяти додаткові штурмові групи, техніку та (покращити - ред.) моральний дух, щоб відновити навіть ці обмежені територіальні просування, які приносять невеликі тактичні переваги», – додають експерти.

Британська розвідка 20 серпня повідомила, що змін на лінії фронту в Україні за останній тиждень було мало і що така ситуація, ймовірно, збережеться і наступного тижня. У розвідці вважають, що протягом наступних місяців ініціатива перейде до тієї сторони, «якій вдасться розвинути надійні, віддані сили для наступальних операцій».

Напередодні високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу заявив, що позиції російських військових ослабли, і вони не мають прогресу на полі бою в Україні.