Сили РФ ударили КАБами по «Новій пошті» в Ізюмі – МВА

Російські військові скинули три авіабомби на склади «Нової пошти» в Ізюмі на Харківщині, повідомила зранку 24 липня міська війькова адміністрація.

Три керовані авіабомби поцілили у вантажне відділення, складське приміщення та по відкритій місцевості. Внаслідок атаки пошкоджені вікна прилеглих будинків, чотири автомобілі та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання.

Інформація про постраждалих не надходила.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.