У Росії впав військовий літак МіГ-31

У Липецькій області Росії ввечері 9 жовтня розбився винищувач МіГ-31, повідомило міністерство оборони РФ.

За оприлюдненими в російських офіційних ЗМІ даними, інцидент стався під час навчально-тренувального польоту, обидва пілоти встигли катапультуватися, їхньому життю нічого не загрожує.

Росія використовує літаки МіГ-31 у війні проти України. Серед іншого, ці літаки в модифікації МіГ-31К регулярно обстрілюють українську територію ракетами «Кинджал», запускаючи їх із повітряного простору РФ.