Крим Реалії
«Росія несе відповідальність» – Санду звинуватила Москву в екологічній катастрофі на Дністрі

Президентка Молдови Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила ввечері 15 березня, що російська атака на Дністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, і це загрожує водопостачанню Молдови.

«Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту наших людей. Росія несе повну відповідальність», – написала лідерка Молдови в мережі Х.

«Лебеді зникли, вони б купалися в цій оливі»: як російський удар по Україні забруднив воду для Молдови
«Лебеді зникли, вони б купалися в цій оливі»: як російський удар по Україні забруднив воду для Молдови
Із 12 березня молдовська влада намагається ліквідувати наслідки масштабного витоку в річку Дністер після російського ракетного удару по Дністровській ГЕС на українському боці кордону, що стався в першій декаді березня.

Попри встановлений на поверхні води фільтр, нафтова пляма просунулася вниз за течією, оминувши Сороки, найбільше молдовське місто на кордоні. Молдовська влада звернулася до Румунії по допомогу в очищенні річки, оскільки витік загрожує водопостачанню Кишинева.

