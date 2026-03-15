«Росія несе відповідальність» – Санду звинуватила Москву в екологічній катастрофі на Дністрі

Президентка Молдови Мая Санду заявила ввечері 15 березня, що російська атака на Дністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, і це загрожує водопостачанню Молдови.

«Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту наших людей. Росія несе повну відповідальність», – написала лідерка Молдови в мережі Х.

Із 12 березня молдовська влада намагається ліквідувати наслідки масштабного витоку в річку Дністер після російського ракетного удару по Дністровській ГЕС на українському боці кордону, що стався в першій декаді березня.

Попри встановлений на поверхні води фільтр, нафтова пляма просунулася вниз за течією, оминувши Сороки, найбільше молдовське місто на кордоні. Молдовська влада звернулася до Румунії по допомогу в очищенні річки, оскільки витік загрожує водопостачанню Кишинева.