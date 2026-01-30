У РФ затриманим після операції СБУ «Павутина» водіям посилили звинувачення

У Росії слідство посилило звинувачення чотирьом водіям вантажівок, з фургонів яких під час української операції «Павутина» були запущені дрони по російських аеродромах, пише «Медіазона».

До звинувачення у вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою, що спричинила заподіяння значної шкоди, додалася стаття про незаконне зберігання та перевезення вибухівки.

Усі четверо обвинувачених – 56-річний Михайло Рюмін, 62-річний Андрій Меркур’єв, 56-річний Олександр Зайцев та 47-річний Сергій Канурін були жителями Челябінська. Вони прийняли замовлення на доставку до чотирьох регіонів Росії складових частин каркасних будинків, у які були замаксовані дрони.

1 червня 2025 року безпілотники атакували військові авіабази «Оленья» в Мурманській області, «Біла» в Іркутській області та «Дягілєво» під Рязанню, а також аеродром в Іваново, де базуються найрідкісніші в російській авіації «літаки-радари» А-50.

П’ята фура з дронами, які мали атакувати базу «Українка» в Амурській області, спалахнула на трасі. Під час вибуху загинув 62-річний водій Василь Питіков із Челябінська.

У СБУ заявили, що в результаті атаки був уражений 41 російський літак, серед яких були А-50, Ту-95, Ту-22 М3 та Ту-160. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко говорив, що 13 літаків знищені.

Представники американських та європейських спецслужб заявили The New York Times, що в результаті операції СБУ до 20 російських стратегічних літаків могли бути знищені або серйозно пошкоджені. Агентство Reuters із посиланням на американських чиновників повідомляло про знищення 10 російських літаків.

Як повідомили «Медіазоні» знайомі та рідні водіїв, обвинувачені не знали про небезпечний вміст вантажу.