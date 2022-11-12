Росія заборонила прохід через Керченську протоку завантажених за межами РФ суден

Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами країни, через Керченську протоку в Азовське море, повідомляють у суботу російські ЗМІ з посиланням на управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

«Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений», – цитує агенція ТАСС турецьке відомство.

За даними сайту Marine Traffic, десятки суден очікують на прохід через Керченську протоку з боку Чорного моря.

Російські відомства офіційно не повідомляють про запровадження нових обмежень.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії, стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.

Президент України Володимир Зеленський відкинув припущення, що за вибухом на Керченському (Кримському) мосту стоять українські спецслужби і в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News наголосив: «ми цього точно не замовляли».