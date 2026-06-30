РФ заочно засудила адвоката Дмитра Захватова – за збирання грошей для ЗСУ

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив адвоката Дмитра Захватова до 21 року колонії суворого режиму у справі про збирання коштів для бійців, що воюють на боці України. Про це 30 червня повідомляє, зокрема, правозахисний проєкт «Перший відділ».

Юриста визнали винним за кількома кримінальними статтями, у тому числі про сприяння терористичній діяльності, публічні заклики до діяльності проти безпеки держави та заклики до терористичної діяльності, а також про публічне виправдання та пропаганду тероризму.

Із призначеного терміну чотири роки Дмитро Захопов має провести у в’язниці. Йому також заборонено протягом чотирьох років адмініструвати сайти та призначено 1,5 року обмеження волі.

«Медіазона» пише також про заочний вирок у тій же справі колишній муніципальній депутатці з Москви Марії Соленовій. Її призначили 20 років колонії загального режиму.

За версією слідства, Дмитро Захватов та Марія Соленова заснували фонд Action 4 Life. Їм інкримінують організацію збирання коштів на підтримку полку «Азов», визнаного в Росії терористичною організацією, полку імені Кастуся Калиновського та 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Крім того, Захватова звинувачують у публікації в грудні 2023 року відеозвернення, в якому він назвав допомогу ЗСУ «обов’язком кожної нормальної людини».

Захватов захищав у російських судах антивоєнних активістів, учасників Pussy Riot, журналістів видання DOXA та колишню співробітницю «Першого каналу» Марину Овсяннікову, яка запам’яталася антивоєнною акцією в ефірі на початку повномасштабного вторгнення РФ. Пізніше адвокат виїхав із Росії. У вересні 2025 року його внесли до списку «іноземних агентів».