У РФ засудили ексочільника Курщини. Він визнав крадіжку грошей, призначених для фортифікацій

Суд у російському Курську засудив колишнього губернатора області Олексія Смирнова до 14 років колонії суворого режиму. Смирнова визнали винним у отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Суд також оштрафував колишнього губернатора на 400 мільйонів рублів та позбавив права обіймати посади на державній службі та в органах місцевого самоврядування терміном на 10 років. Крім того, зі Смирнова стягнули майже 21 мільйон рублів у дохід держави.

Прокурор просив призначити йому 15 років колонії суворого режиму та штраф у 500 мільйонів рублів.

Смирнов визнав провину та уклав досудову угоду, хоча раніше заявляв про свою невинуватість. В останньому слові ексгубернатор заявив, що кається, пояснивши свої дії зайвою старанністю та наслідками контузії.

За версією слідства, у 2022–2023 роках Смирнов як перший заступник губернатора разом зі своїм заступником Олексієм Дєдовим отримав майже 13 мільйонів рублів на ремонті шкіл та ліцею. Ще близько восьми мільйонів рублів, як стверджується, чиновники отримали від депутата Максима Васильєва, чия компанія будувала оборонні споруди на кордоні з Україною.

Смирнов також заявляв у суді, що пропозиція щодо отримання коштів виходила від тодішнього губернатора Романа Старовойта. За словами Смирнова, йшлося про отримання відсотків із підрядників, які працювали, зокрема, на території Мангушського району в окупованій силами РФ частині Донецької області.

Старовойт згодом обійняв посаду міністра транспорту. У липні 2025 року президент Росії відправив його у відставку, того ж дня Старовойт наклав на себе руки.

Смирнова затримали у квітні 2025 року. Спочатку його звинувачували в шахрайстві під час будівництва фортифікаційних споруд на суму близько одного мільярда рублів.

У цій справі вже засуджені кілька людей.

Українські військові у серпні 2024 року прорвалися в Курську область та понад пів року утримували там значні території. Також робилися спроби прориву до Бєлгородської області, але там углиб російської території українські війська не заходили.



