Рятувальники зафіксували понад 30 відкритих пожеж протягом останніх днів – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про понад відкритих 30 пожеж у різних регіонах України, пов’язаних із підпалами сухої трави та сухостою. Про це йдеться в повідомленні служби 28 березня.

«У багатьох регіонах країни люди вже розпочали активну боротьбу із господарським сміттям та залишками рослинності. Така діяльність, яка найчастіше здійснюється випалюванням, призвела до того, що збільшилась кількість пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях», – зазначає ДСНС.

Зокрема, 24 і 25 березня пожежники ліквідували:

10 займань сухостою у Житомирській області на загальній площі 17 гектарів

займання трав’яного настилу й очерету в Голосіївському районі Києва

три загоряння в природних екосистемах у Сумській області

16 пожеж сухої трави «через необережне поводження з вогнем»

пожежу сухої рослинності на площі 4 гектарів в Полтавської області

Рятувальники попереджають про наближення пожежонебезпечного періоду.

«Категорично забороняється спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень, сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці», – зазначають у службі.

13 березня у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про почастішання виїздів пожежників на гасіння пожеж на відкритих територіях із настанням весни.