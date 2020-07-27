У річках на заході України можливий підйом рівнів води – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що очiкують 27 липня на пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1 метра переважно без негативних наслідків у західних регіонах України.

Попередження стосується передусім річок Закарпатської області, рiчок басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), басейнів Прута та Сiрету, а також річок в межах Волинської області.

Рятувальники зазначили, що у місцях зливових дощів можливе формування значного схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потоків, пiдтоплення понижених мiсць, зсуви перезволоженного грунту.

Крім того, на річці Прип’ять та Стохiд (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинi.

За даними синоптиків, 27 липня дощі з грозами очікуються переважно у західних областях, а також на півдні, на решті території України – сухо. Температура вдень 28-33, на Заході до +27 градусів.