В Україні вшановують жертв Батуринської трагедії

2 листопада в Україні вшановують жертв трагедії в гетьманській столиці, місті Батурин, де в листопаді 1708 року загинули близько 15 тисяч людей майже все населення міста. Про це у Facebook нагадав президент України Петро Порошенко.

«Нелюдська жорстокість, з якою московські війська вирізали мешканців, розграбували та спалили столицю гетьмана Мазепи лише за бажання бути вільними від московського царя, шокувала всю Європу», – вказав Порошенко.

Президент також провів паралелі між історичними та сучасними подіями. «Сьогодні, як і століття тому, Росія продовжує орудувати своїми «перевіреними методами» – підступною агресією та жорстокістю. І Україна залишається тим щитом, який боронить кордони Європи від хворобливих планів Кремля», – відзначає Порошенко.

Батуринською трагедією історики називають каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана Івана Мазепи Батурина і його мешканців, що були проведені 2 листопада 1708 року. За різними оцінками істориків, тоді загинули від 11 до 15 тисяч батуринців. Місто було пограбоване та спалене.

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